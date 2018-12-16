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Utgått

4100 seriesSvært slank LED-TV med Full HD

43PFS4132/12

3.6

| (70) Anmeldelser

Svært slank LED-TV med Full HD

Stilig design og god valuta for pengene. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har Full HD-bildekvalitet, høy kontrast og klar lydgjengivelse. Opplev uanstrengt underholdning fra denne brukervennlige modellen.

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med Digital Crystal Clear

Svært slank LED-TV med Full HD

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Digital Crystal Clear for presisjon du vil dele

For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.

Slankt, forbedret stativ formidler letthet

Når de skal lage en ny TV, må teamet vårt vurdere alle aspekt: fra teknologi til design. Våre nye kantføtter ble utviklet for å lage plass under TV-en der et tradisjonelt stativ normalt ville være festet, og dermed gi deg en mer altoppslukende seeropplevelse. Effekten? At TV-en står støtt og ser mot fremtiden.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.6

av 5

70

Anmeldelser

16/12/2018

Deutschland

Deutschland

Top Gerät

TV läuft bei mir , an einer Satanlage tadellos , das kleine Display liefer sehr gute Bilder ab , für das Wohnzimmer ist das Display mit 32 Zoll sehr klein aber auf meinen Grundstück für Schlechtwetterabende eine ideale Lösung .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV

11/12/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und Bild

Der Fernseher ist einfach zu bedienen und hat ein sehr klares, lichtstarkes und kontrastreiches Bild. Insbesondere die Aufnahmefunktion ist für diese Preisklasse ebenfalls gut.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV

27/11/2017

Deutschland

Deutschland

Herausragend

Einrichtung ohne Bedienungsanleitung durchgeführt. Intuitiv Selbsterklärend. System führt automatischen Erststart durch. Viele Einstellungen durchführbar, Bild, Ton usw. Sehr gute Bildqualität, für TV in dieser Größe. Kann leider keine Angaben zur Tonqualität machen, da ich eine Soundbar benutze. Preis Leistung TOP!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.