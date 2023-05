Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller

Philips Smart TV-apper består av et stadig voksende utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten. Ettersom gjester kan bruke apper og se på reprise-TV selv fra deres hjemland, leder Smart TV-apper an innen underholdning.