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Utgått
42403XVC1
Type lampe: D3S
Pakke à 1
42 V, 35 W
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.
Lyskildene våre berømmes ofte av bileksperter
3.7
av 5
3
Anmeldelser
Johaken42
15/03/2017
France
Parfaite
En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
danny67
10/03/2014
Italia
Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente
Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
GiuseppeB
01/01/2016
Italia
Delusione
Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon