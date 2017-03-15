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Utgått

Xenon X-tremeVision plusXenon frontlyspære

42403XVC1

3.7
| (3) Anmeldelser
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Denne kraftfulle xenon-belysningen gir høy lysstyrke for maksimal synlighet og dekker behovet til de mest krevende bilførerne ved å gi opptil 50 % bedre sikt. Philips Xenon X-tremeVision er det ultimate valget for bilførere.
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Opptil 50 % bedre sikt

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  • Type lampe: D3S

  • Pakke à 1

  • 42 V, 35 W

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Produsent av prisbelønte lyskilder til bil

Produsent av prisbelønte lyskilder til bil

Lyskildene våre berømmes ofte av bileksperter

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

3

Anmeldelser

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Denne omtalen gjelder Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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