SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.