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Utgått
193V5LSB2/01
Flotte LED-bilder med levende farger
Nyt levende LED-bilder på denne Philips-skjermen. Den kompakte designen og VESA-monteringen gir deg fleksibilitet på arbeidsplassen. Et godt valg!
V-serien
18,5" / 47 cm
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
3.5
av 5
40
Anmeldelser
ValueMan46
23/01/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Good value for money
Good Value for money. brought few months before and comes with 3 years warranty.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 193V5LSB2 LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 193V5LSB2 LCD monitor
mapico55
23/11/2017
Deutschland
Erstklassiger Monitor mit hervorragenden Farben
Ich habe mir den Monitor gekauft, da ich bereits gute Erfahrungen mit einem älteren Modell gemacht habe. Die Farben sind intensiv und kräftig, jedoch nicht zu Übersteuert, sondern ausgeglichen. Die Größe des Bildschirms ist für zu Hause eigentlich ideal, wenn man nicht gerade auf überdimensionale Bildschirme besteht. Die Bedienung ist einfach in der Handhabung, ebenso ist das Anschließen kein Problem. Allerdings sollte die Beigefügte CD mit Software und Bedienungsanleitung an einem besseren Platz deponiert werden, da meine CD zerbrochen in der Verpackung war. Den Inhalt der CD konnte ich mir dann aber Problemlos über den Support von Philips downloaden. Alles in allem ein empfehlenswertes Gerät für ZUhause oder in einem kleinen Büro!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 193V5LSB2 LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 193V5LSB2 LCD monitor
marguds
24/10/2017
Nederland
Mooi en groot beeld
Mooi scherm met mooie kleuren en een groot beeld. Makkelijk in gebruik en in te stellen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite