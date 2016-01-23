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Utgått

LCD-skjerm

193V5LSB2/01

3.5

| (40) Anmeldelser

Flotte LED-bilder med levende farger

Nyt levende LED-bilder på denne Philips-skjermen. Den kompakte designen og VESA-monteringen gir deg fleksibilitet på arbeidsplassen. Et godt valg!

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Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 18,5" / 47 cm

LED-teknologi for levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm

Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

Kompakt utforming sparer plass

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

40

Anmeldelser

23/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Good value for money

Good Value for money. brought few months before and comes with 3 years warranty.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 193V5LSB2 LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 193V5LSB2 LCD monitor

23/11/2017

Deutschland

Deutschland

Erstklassiger Monitor mit hervorragenden Farben

Ich habe mir den Monitor gekauft, da ich bereits gute Erfahrungen mit einem älteren Modell gemacht habe. Die Farben sind intensiv und kräftig, jedoch nicht zu Übersteuert, sondern ausgeglichen. Die Größe des Bildschirms ist für zu Hause eigentlich ideal, wenn man nicht gerade auf überdimensionale Bildschirme besteht. Die Bedienung ist einfach in der Handhabung, ebenso ist das Anschließen kein Problem. Allerdings sollte die Beigefügte CD mit Software und Bedienungsanleitung an einem besseren Platz deponiert werden, da meine CD zerbrochen in der Verpackung war. Den Inhalt der CD konnte ich mir dann aber Problemlos über den Support von Philips downloaden. Alles in allem ein empfehlenswertes Gerät für ZUhause oder in einem kleinen Büro!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 193V5LSB2 LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 193V5LSB2 LCD monitor

24/10/2017

Nederland

Nederland

Mooi en groot beeld

Mooi scherm met mooie kleuren en een groot beeld. Makkelijk in gebruik en in te stellen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

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  • Tidlig tilgang til salg.
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