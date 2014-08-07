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Utgått
12342CVPBS2
Type lampe: H4
Pakke med: 2
12 V, 60/55 W
Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive
Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.
ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.
4.3
av 5
4
Anmeldelser
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
airvk
18/07/2014
Nederland
Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal
Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp