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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Du kan se OneBlade Club-abonnementet ditt i Philips OneBlade-appen. Hvis du må administrere eller endre abonnementet, blir du sendt fra appen til OneBlade Club-nettsiden.
Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å få tilgang til OneBlade Club-abonnementet ditt:
Østerrike
Belgia
Tsjekkia
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Portugal
Romania
Spania
Sverige
Storbritannia
USA
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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .
Hvordan kan jeg slette eller eksportere dataene mine i OneBlade-appen?
Kan jeg administrere OneBlade Club-abonnementet mitt i Philips OneBlade-appen?
Hvordan kan jeg slette Philips-kontoen min i Philips OneBlade-appen?
Hvordan sporer Philips OneBlade-appen slitasje på bladet?
Hvordan avslutter jeg OneBlade Club-abonnementet?