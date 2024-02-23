Philips' støtte Kan jeg administrere OneBlade Club-abonnementet mitt i Philips OneBlade-appen?

Du kan se OneBlade Club-abonnementet ditt i Philips OneBlade-appen. Hvis du må administrere eller endre abonnementet, blir du sendt fra appen til OneBlade Club-nettsiden.



Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å få tilgang til OneBlade Club-abonnementet ditt:



Østerrike

Belgia

Tsjekkia

Frankrike

Tyskland

Italia

Nederland

Portugal

Romania

Spania

Sverige

Storbritannia

USA



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