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Philips' støtte

Kan jeg administrere OneBlade Club-abonnementet mitt i Philips OneBlade-appen?

Du kan se OneBlade Club-abonnementet ditt i Philips OneBlade-appen. Hvis du må administrere eller endre abonnementet, blir du sendt fra appen til OneBlade Club-nettsiden. 


Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å få tilgang til OneBlade Club-abonnementet ditt:

Østerrike
Belgia
Tsjekkia
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Portugal
Romania
Spania
Sverige
Storbritannia
USA

For å få best mulig resultat anbefaler vi at du bruker Google Chrome når du navigerer til nettsidene ovenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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