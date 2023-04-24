Philips' støtte
Hvordan oppdaterer jeg OneBlade Club-abonnementets opplysninger?
Som abonnent på Philips OneBlade Club kan du når som helst endre personopplysninger ved å logge på kontoen din. Du kan oppdatere opplysninger som leveringsadresse og betalingsmåte i kontoen din. Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å få tilgang til OneBlade Club-abonnementet ditt:
Østerrike
Belgia
Tsjekkia
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Portugal
Romania
Spania
Sverige
Storbritannia
USA
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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .