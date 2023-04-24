Philips' støtte Hvordan oppdaterer jeg OneBlade Club-abonnementets opplysninger?

Som abonnent på Philips OneBlade Club kan du når som helst endre personopplysninger ved å logge på kontoen din. Du kan oppdatere opplysninger som leveringsadresse og betalingsmåte i kontoen din. Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å få tilgang til OneBlade Club-abonnementet ditt:



Østerrike

Belgia

Tsjekkia

Frankrike

Tyskland

Italia

Nederland

Portugal

Romania

Spania

Sverige

Storbritannia

USA





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