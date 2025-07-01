Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Med OneBlade Club-abonnent har man rett til å returnere OneBlade. Abonnenter kan returnere OneBlade innen 30 dager etter mottak. Du får full refusjon for beløpet som er betalt for håndtaket.
Etter 30 dager kan du avbryte abonnementet ved å logge deg på OneBlade Club-kontoen din. Fremtidige betalinger kanselleres hvis Philips mottar enheten minst to dager før neste betalingsdato.
Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å få tilgang til OneBlade Club-abonnementet ditt:
Østerrike
Belgia
Tsjekkia
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Portugal
Romania
Spania
Sverige
Storbritannia
USA
For å få best mulig resultat anbefaler vi at du bruker Google Chrome når du navigerer på nettsidene ovenfor.
Merk: Returprosessen er annerledes for kunder i Tsjekkia og Polen. Du kan si opp abonnementet når som helst ved å følge instruksjonene for retur som finnes her.
Hvis du fortsatt har spørsmål om OneBlade Club, kan dukontakteoss.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .
Hvordan kan jeg slette eller eksportere dataene mine i OneBlade-appen?
Kan jeg administrere OneBlade Club-abonnementet mitt i Philips OneBlade-appen?
Hvordan kan jeg slette Philips-kontoen min i Philips OneBlade-appen?
Hvordan sporer Philips OneBlade-appen slitasje på bladet?
Hvordan avslutter jeg OneBlade Club-abonnementet?