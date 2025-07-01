Philips' støtte Hvordan avslutter jeg OneBlade Club-abonnementet?

Med OneBlade Club-abonnent har man rett til å returnere OneBlade. Abonnenter kan returnere OneBlade innen 30 dager etter mottak. Du får full refusjon for beløpet som er betalt for håndtaket.



Etter 30 dager kan du avbryte abonnementet ved å logge deg på OneBlade Club-kontoen din. Fremtidige betalinger kanselleres hvis Philips mottar enheten minst to dager før neste betalingsdato.



Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å få tilgang til OneBlade Club-abonnementet ditt:



Østerrike

Belgia

Tsjekkia

Frankrike

Tyskland

Italia

Nederland

Portugal

Romania

Spania

Sverige

Storbritannia

USA



For å få best mulig resultat anbefaler vi at du bruker Google Chrome når du navigerer på nettsidene ovenfor.



Merk: Returprosessen er annerledes for kunder i Tsjekkia og Polen. Du kan si opp abonnementet når som helst ved å følge instruksjonene for retur som finnes her.



Hvis du fortsatt har spørsmål om OneBlade Club, kan dukontakteoss.