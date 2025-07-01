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Philips' støtte

Hvordan avslutter jeg OneBlade Club-abonnementet?

Med OneBlade Club-abonnent har man rett til å returnere OneBlade. Abonnenter kan returnere OneBlade innen 30 dager etter mottak. Du får full refusjon for beløpet som er betalt for håndtaket.

Etter 30 dager kan du avbryte abonnementet ved å logge deg på OneBlade Club-kontoen din. Fremtidige betalinger kanselleres hvis Philips mottar enheten minst to dager før neste betalingsdato.

Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å få tilgang til OneBlade Club-abonnementet ditt:

Østerrike
Belgia
Tsjekkia
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Portugal
Romania
Spania
Sverige
Storbritannia
USA

For å få best mulig resultat anbefaler vi at du bruker Google Chrome når du navigerer på nettsidene ovenfor.

Merk: Returprosessen er annerledes for kunder i Tsjekkia og Polen. Du kan si opp abonnementet når som helst ved å følge instruksjonene for retur som finnes her.

Hvis du fortsatt har spørsmål om OneBlade Club, kan dukontakteoss.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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