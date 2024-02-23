Philips' støtte
Hvordan kobler jeg Philips OneBlade til OneBlade-appen?
Merk: Denne informasjonen er bare relevant for brukere av Philips OneBlade 360 med tilkobling. Hvis du vil finne ut om dette gjelder for modellen din, kan du se etter Bluetooth®-logoen på emballasjen eller i brukerhåndboken. Hvis OneBlade-modellen din ikke har tilkobling, kan du likevel legge den til i Philips OneBlade-approfilen din for å låse opp funksjoner som sporing av bladstatus.
Brukere av Bluetooth-aktiverte OneBlade-modeller inviteres til å koble til Philips OneBlade-appen for å låse opp ekstra funksjoner, tips, triks og annen nyttig informasjon.
- Last ned og installer Philips OneBlade-appen på iOS- eller Android-mobilen din for å komme i gang. Hvis du vil ha mer informasjon om appen, kan du se på emballasjen til OneBlade (se etter logoene til appen og Google Play Store!)
- Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobilenheten, og åpne deretter appen.
- Følg instruksjonene i appen for å koble til OneBlade.
- Lysringen på håndtaket blinker blått mens tilkoblingen opprettes, deretter lyser den kontinuerlig blått når tilkoblingen er opprettet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .