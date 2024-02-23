Philips' støtte Hvordan kobler jeg Philips OneBlade til OneBlade-appen?

Merk: Denne informasjonen er bare relevant for brukere av Philips OneBlade 360 med tilkobling. Hvis du vil finne ut om dette gjelder for modellen din, kan du se etter Bluetooth®-logoen på emballasjen eller i brukerhåndboken. Hvis OneBlade-modellen din ikke har tilkobling, kan du likevel legge den til i Philips OneBlade-approfilen din for å låse opp funksjoner som sporing av bladstatus.



Brukere av Bluetooth-aktiverte OneBlade-modeller inviteres til å koble til Philips OneBlade-appen for å låse opp ekstra funksjoner, tips, triks og annen nyttig informasjon.



Last ned og installer Philips OneBlade-appen på iOS- eller Android-mobilen din for å komme i gang. Hvis du vil ha mer informasjon om appen, kan du se på emballasjen til OneBlade (se etter logoene til appen og Google Play Store!) Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobilenheten, og åpne deretter appen. Følg instruksjonene i appen for å koble til OneBlade. Lysringen på håndtaket blinker blått mens tilkoblingen opprettes, deretter lyser den kontinuerlig blått når tilkoblingen er opprettet.