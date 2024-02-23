Philips' støtte Hvilke enheter kan jeg koble til Philips OneBlade-appen?

Hvis du vil koble til Philips OneBlade-appen og låse opp hele utvalget av funksjoner som tilbys, må du bruke en tilkoblet Philips OneBlade 360-enhet. Se i brukerhåndboken for å finne ut om din OneBlade-enhet har Bluetooth-tilkobling. Hvis Bluetooth ikke er nevnt, følger det ikke med modellen, og OneBlade-enheten kan ikke kobles til appen.



Selv om bare den Bluetooth-tilkoblede OneBlade-enheten kan kobles til appen, er råd, veiledning og informasjon tilgjengelig for hele serien med Philips OneBlade-modeller. Legg til enhetene dine (både Bluetooth-tilkoblede og ikke-tilkoblede) i appen for å låse opp relevante funksjoner og informasjon.