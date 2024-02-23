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Philips' støtte

Hvilke enheter kan jeg koble til Philips OneBlade-appen?

Hvis du vil koble til Philips OneBlade-appen og låse opp hele utvalget av funksjoner som tilbys, må du bruke en tilkoblet Philips OneBlade 360-enhet. Se i brukerhåndboken for å finne ut om din OneBlade-enhet har Bluetooth-tilkobling. Hvis Bluetooth ikke er nevnt, følger det ikke med modellen, og OneBlade-enheten kan ikke kobles til appen.

Selv om bare den Bluetooth-tilkoblede OneBlade-enheten kan kobles til appen, er råd, veiledning og informasjon tilgjengelig for hele serien med Philips OneBlade-modeller. Legg til enhetene dine (både Bluetooth-tilkoblede og ikke-tilkoblede) i appen for å låse opp relevante funksjoner og informasjon.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP2834/23 , QP6542/19 , QP6552/15 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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