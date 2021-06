Enten du pumper ut melk hjemme for nattmating eller på jobb, er det visse ting du må huske på for at ting skal gå på skinner.



1. Planlegg

Hvis du vet at du skal være borte fra babyen, bør du innføre en brystpumpe i din daglige rutine et par uker i forveien. Slik bygger du opp en melkeforsyning for babyen din og blir vant til å bruke brystpumpe.

2. Finn et komfortabelt sted

Jo mer komfortabel du er, jo enklere er det å laktere melk. Finn et rolig område før du setter deg ned for å pumpe, og gjør området til ditt eget. Det er også lurt å finn et sete som støtter deg i oppreist sittestilling, siden dette gjør det enklere å få i gang melken.

3. Pump så mange ganger som du ville ha ammet

Sørg for å pumpe ut melk så mange ganger som du vanligvis ville ha ammet, slik at du opprettholder melkeforsyningen. Hvis du normalt ville ha ammet tre ganger på den tiden du skal være borte, bør du pumpe minst tre ganger.