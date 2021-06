Svar på ti spørsmål om amming

5. Hvordan vet jeg om babyen får nok melk?

Det finnes noen ubesvarte spørsmål angående amming. Det er umulig å vite nøyaktig hvor mye melk babyen drikker, men det finnes noen milepæler du kan bruke til å sjekke om den får nok:

Babyen begynner å legge på seg så snart du får melk i brystene

Innen dag 10–14 har den nådd fødselsvekten igjen

De fortsetter å legge på seg som forventet

Bollekinn er et godt tegn. En lykkelig, oppmerksom og voksende baby er det sikreste tegnet på at du produserer nok melk.

6. Kan jeg amme hvis jeg går på medisin?

Mange medisiner kan tas mens du ammer, men du bør alltid sjekke med en farmasøyt.

Hva med alkohol?

Du bør unngå å drikke alkohol når du ammer. Helsepersonell kan gi deg mer spesifikk veiledning om dette.

Hva med koffein?

En eller to enheter koffeinholdig drikke vil ikke plage barnet, enten det er kaffe, te eller kullsyreholdig drikke. For mye koffein vil imidlertid gjøre babyen irritabel og holde den våken. En god nyhet for sjokoladeelskere er at moderat sjokoladespising som regel går fint.

7. Trenger babyen noe annet å drikke?

Brystmelk er alt babyen trenger de første seks månedene.

8. Kan jeg kombinere amming med annen type mating?

Det tar som regel seks uker med bare amming for å etablere en god melkeforsyning for babyen, samt gjøre babyen til en god spiser. Dette betyr at hvis du bruker en flaske i de første ukene, vil dette sette en tidlig stopper for ammingen. Så snart du har etablert ammingen, vil de fleste babyer ikke ha noen problemer med å veksle mellom amming og flasker hvis det er dette du foretrekker. Det beste er å bruke en flaske som er spesielt utviklet for en kombinasjon av amming og flaskemating, og helsepersonell kan gi deg ekstra veiledning til hvordan du kan introdusere en flaske.