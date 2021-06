Slik forbereder du deg til å amme

Apper og nettsamfunn

Det er ikke alltid du har noen ved din side, men du vil oppdage at du kan få støtte på mange måter når du er hjemme også. Mange mødre liker å bruke apper for å holde oversikt over ammingen, eller finner støtte i nettsamfunn for nye mødre. Hvis du følger råd fra et nettsted eller en app, må du kontrollere at rådene kommer fra en medisinsk kilde.