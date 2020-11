Som en forholdsregel tilbakekaller Philips på eget initiativ alle de sju digitale babymonitorene med video i SCD620-serien, som er produsert mellom januar 2016 og mars 2018. Produktene som dette gjelder for, er:

SCD620/79

SCD620/78

SCD620/93

SCD620/52

SCD620/26

SCD620/05

SCD620/01

I svært sjeldne tilfeller kan batteriet i foreldreenheten overopphetes mens det er koblet til den elektriske forbindelsen. Dette utgjør en potensiell brannfare.

Klikk her for å kontrollere om dette gjelder for produktet ditt.