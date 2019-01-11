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  • Gjør barbermaskinen like god som ny
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Utgått

Shaver series 9000Skjærehoder

SH90/60

2.8
| (255) Anmeldelser
Gjør barbermaskinen like god som ny
Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 9000.
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Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Gjør barbermaskinen like god som ny

  • V-track Precision-blader PRO

  • Til S9000 (S9xxx)

  • Til Star Wars-barbermaskinen SW97xx

  • Til Star Wars-barbermaskinen SW67xx

Skjærehoder for SHAVER Series 9000

Skjærehoder for SHAVER Series 9000

Skjærehodene SH90 er kompatible med barbermaskinseriene 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) og Star Wars-barbermaskinene SW9700 og SW6700.

Vårt beste barberingssystem for én- til tredagersskjegg

Vårt beste barberingssystem for én- til tredagersskjegg

Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-bladene posisjonerer forsiktig hvert eneste hår i den optimale posisjonen, fra én- til tredagersskjegg og til og med hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Skjærer 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.

Bytt skjærehoder på bare to trinn

Bytt skjærehoder på bare to trinn

De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

255

Anmeldelser

11/01/2019

Sverige

Sverige

Lättanvänd och högpresterande produkt!

Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH90/50 Rakhuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH90/50 Rakhuvuden

19/08/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Mycket bra!

Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Has proved effective

Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips