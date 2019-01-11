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Utgått
SH90/60
V-track Precision-blader PRO
Til S9000 (S9xxx)
Til Star Wars-barbermaskinen SW97xx
Til Star Wars-barbermaskinen SW67xx
Skjærehodene SH90 er kompatible med barbermaskinseriene 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) og Star Wars-barbermaskinene SW9700 og SW6700.
Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-bladene posisjonerer forsiktig hvert eneste hår i den optimale posisjonen, fra én- til tredagersskjegg og til og med hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Skjærer 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.
De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.
2.8
av 5
255
Anmeldelser
Månsmåns
11/01/2019
Sverige
Lättanvänd och högpresterande produkt!
Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH90/50 Rakhuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH90/50 Rakhuvuden
Thomas88
19/08/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Mycket bra!
Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Jaking
20/02/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Has proved effective
Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips