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  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
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Utgått

Philips AventTilpassbar Avent-øvelsesskje 6 md+

SCF722/00

4.5
| (13) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
Øvelsesskjeen fra Philips Avent som kan tilpasses barnet, er spesielt utviklet for å hjelpe barnet med å lære å spise selv. Skjeen har et håndtak og en tupp som kan bøyes og tilpasses barnets grep og utviklingsbehov etter hvert som han/hun vokser.
Se alle fordeler

Hjelper barnet ditt med å lære å spise selv

Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

Babyens første spise-selv-skje

Håndtak og tupp på skjeen som kan tilpasses

Passer til barnets grep og utviklingstrinn

Godt grep for små hender – perfekt når barnet skal spise selv

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

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4.5

av 5

13

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

2
1

16/02/2017

Italia

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Bekreftet kjøper

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

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Denne omtalen gjelder SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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23/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole

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Denne omtalen gjelder SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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