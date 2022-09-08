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  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
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  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

Utgått

Philips AventStor bolle for smårollinger 12 md+

SCF704/00

Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
Philips Avent stor bolle for smårollinger SCF704/00 for barnets ulike utviklingsstadier
Se alle fordeler

Bolle designet for smårollinger

Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

  • Hvit

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

0 % BPA

Egnet for mikrobølgeovn

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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