Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Hvit
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Bekreftet kjøper
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.