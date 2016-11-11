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  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

Utgått

Philips AventLiten bolle for smårollinger 6 md+

SCF706/00

4
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
Philips Avent liten bolle for smårollinger SCF706/00 for barnets ulike utviklingsstadier
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Bolle designet for smårollinger

Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

  • Hvit

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

0 % BPA

Egnet for mikrobølgeovn

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Bekreftet kjøper

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

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