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Utgått
Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
Philips Avent inndelte tallerken for smårollinger SCF702/00 – for barnets ulike utviklingsstadier
Hvit
4.0
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
CoPo
04/04/2013
France
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
pookie
04/04/2013
France
Bekreftet kjøper
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Laura
17/08/2012
Italia
I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi
I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)