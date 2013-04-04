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Utgått

Philips AventTallerken med delere for smårollinger 12 md+

SCF702/00

4

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

Philips Avent inndelte tallerken for smårollinger SCF702/00 – for barnets ulike utviklingsstadier

Se alle fordeler

Asjett designet for smårollinger

Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

  • Hvit

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

0 % BPA

Egnet for mikrobølgeovn

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

04/04/2013

France

France

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

04/04/2013

France

France

Bekreftet kjøper

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

17/08/2012

Italia

Italia

I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi

I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

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