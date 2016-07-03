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Utgått
SCF708/00
Hvit
3.0
av 5
3
Anmeldelser
Schu
03/07/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Niedlich und praktisch
Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
SasSun
23/08/2012
Nederland
Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...
Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!
Denne omtalen gjelder SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden
Denne omtalen gjelder SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden
villarefe
01/09/2013
Italia
si è rovinato dopo i primi utilizzi
dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi
Denne omtalen gjelder SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)
Denne omtalen gjelder SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)