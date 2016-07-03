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  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

Utgått

Philips AventSett med to boller for smårollinger 6 md+

SCF708/00

3
| (3) Anmeldelser
Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
Philips Avent-bollesett for smårollinger SCF708/00 – for barnets ulike utviklingsstadier
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Bollesett designet for smårollinger

Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

  • Hvit

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

0 % BPA

Egnet for mikrobølgeovn

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

3

Anmeldelser

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Denne omtalen gjelder SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

Denne omtalen gjelder SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Denne omtalen gjelder SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Denne omtalen gjelder SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

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