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Utgått
BPA-fri
4.1
av 5
19
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
29/06/2011
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+
Ninil72
12/11/2012
Deutschland
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Jamy
12/11/2012
Deutschland
Bekreftet kjøper
sehr schönes Produkt
Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten