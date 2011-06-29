ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
  • Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

Utgått

Philips AventMåltidssett for smårollinger 6 md+

SCF716/00

4.1
| (19) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte
Philips Avent måltidssett for baby SCF716/00 for barnets ulike utviklingsstadier
Se alle fordeler

Spisesett for smårollinger

Oppmuntrer til å spise selv ved å lære det på en artig måte

  • BPA-fri

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

Utviklet i samarbeid med en ledende barnepsykolog

0 % BPA

Enkel rengjøring og kan vaskes i oppvaskmaskinen

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

19

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

2

29/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

12/11/2012

Deutschland

Deutschland

sehr schönes Produkt

Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

12/11/2012

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

sehr schönes Produkt

Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.