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  • Praktisk for måltider på farten
  • Praktisk for måltider på farten
  • Praktisk for måltider på farten
  • Praktisk for måltider på farten
  • Praktisk for måltider på farten

Utgått

Philips AventBestikksett og reiseetui for smårollinger 12 md+

SCF718/00

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Praktisk for måltider på farten
Philips Avent reisebestikksett SCF718/00 er en utmerket løsning for mødre som er på farten. Reisebestikksettet består av skje og gaffel for småbarn 12 md+ og en reiseveske som bidrar til å holde bestikket hygienisk når dere er på farten.
Se alle fordeler

Holder bestikket hygienisk når du er på farten

Praktisk for måltider på farten

Babyens første skje og gaffel

Godt grep for små hender – perfekt når barnet skal spise selv

Godt grep for små hender – perfekt når barnet skal spise selv

Sklisikre håndtak – godt grep, hviler på bollen uten å gli

Sklisikre håndtak – godt grep, hviler på bollen uten å gli

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Denne omtalen gjelder SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Denne omtalen gjelder SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

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