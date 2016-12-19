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Utgått
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
Denne omtalen gjelder SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Denne omtalen gjelder SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+