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  • Avvenningsskjeer med myk tupp
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  • Avvenningsskjeer med myk tupp
  • Avvenningsskjeer med myk tupp
  • Avvenningsskjeer med myk tupp
  • Avvenningsskjeer med myk tupp
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Avvenningsskjeer med myk tupp
  • Avvenningsskjeer med myk tupp
  • Avvenningsskjeer med myk tupp

Utgått

Philips AventAvvenningsskjeer for smårollinger 6 md+

SCF710/00

4.4
| (9) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Avvenningsskjeer med myk tupp
Philips Avent babyskjeer for smårollinger SCF710/00 for barnets ulike utviklingsstadier
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Introduksjon til fast føde med Avent

Avvenningsskjeer med myk tupp

0 % BPA

Enkel rengjøring og kan vaskes i oppvaskmaskinen

Langt håndtak

Langt håndtak

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

9

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3
2

25/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent spoons

I got one of these spoons with a pack of Avent storage pots. It is brilliant and I am seeking out more. The handle is solid and has a good weight. The spoon is shallow so baby can actually eat everything from it. I would recommend these.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

13/05/2011

United Kingdom

United Kingdom

brilliant!

I was surprised but this spoon is actually the perfect feeding spoon. The orange part is silicon, so nice and soft, but usefully the white plastic part gives the handle just the right amount of rigidity. I have other silicone spoons that are not as good as the bowl part is too chunky & too rounded - this one has a nice "sharp" edge to it so you can wipe dribbles off without just smearing it further. I always recommend this now. Brilliant!!! - just need some other colours to choose from!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Top

Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.

Denne omtalen gjelder SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten

Denne omtalen gjelder SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Myk tupp gjelder ikke for USA