Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Philips Avent Motesmokker
Utgått
Støtte
SCF172/21
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Brukerveiledning
Important Information Manual
Alle (10)
Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Slik fjerner du vann fra en Philips Avent-smokk
Er Philips Avent-retningslinjene for alder viktige?
Hvor lenge kan jeg bruke Philips Avent-smokker?
Slik sjekker du om Philips Avent-smokken er trygg å bruke