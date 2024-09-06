Hvor lenge kan jeg bruke Philips Avent-smokker?

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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Vi anbefaler at smokken byttes ut etter fire ukers bruk av sikkerhets- og hygienehensyn. Smokken må byttes ut enda tidligere enn fire uker hvis den er skadet på noen måte. Vi anbefaler at du nøye kontrollerer smokken for sikkerhet før hver bruk ved å dra i den i alle retninger.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF094/12 , SCF087/25 , SCF087/24 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›