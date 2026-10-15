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Philips' støtte

Slik slutter man bruk av Philips Avent-smokker

Når babyen blir eldre, kan det hende den bare trenger smokk ved bestemte tider. Finn ut når og hvordan dere slutter å bruke Philips Avent-smokken.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF087/25, SCF087/26, SCF087/27. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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