Slik slutter man bruk av Philips Avent-smokker

Vi anbefaler foreldrene å tillate smokkebruk frem til barnet er 36 måneder gammelt. På webområdet vårt hjelper vi foreldrene med å slutte å gi barnet smokk.

Alle Philips Avent-smokkene kan brukes til barnet er 18 måneder gammelt. For eldre barn anbefaler vi bruk av Freeflow 18 måneder+-smokkene.