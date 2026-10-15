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30 dagers angrerett
Når babyen blir eldre, kan det hende den bare trenger smokk ved bestemte tider. Finn ut når og hvordan dere slutter å bruke Philips Avent-smokken.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF087/25, SCF087/26, SCF087/27. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Jeg har lest nyheter om smokker og BPA – hvordan bekrefter du at Philips Avent-smokkene er BPA-frie?
Hvorfor er Avent-smokker laget av silikon i stedet for lateks?
Slik slutter man bruk av Philips Avent-smokker
Slik sjekker du om Philips Avent-smokken er trygg å bruke
Slik fjerner du vann fra en Philips Avent-smokk
Hva er forskjellene mellom Philips Avent-smokker?
Er Philips Avent-retningslinjene for alder viktige?
Hvor lenge kan jeg bruke Philips Avent-smokker?
Hvordan steriliserer jeg en Philips Avent-smokk?
Er Philips Avent-produktet mitt BPA- og BPS-fritt?
Er Philips Avent-smokker trygge for sunn munnutvikling?