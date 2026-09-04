Hvorfor er Avent-smokker laget av silikon i stedet for lateks?

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Fordelene med silikon sammenlignet med lateks:
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF087/25 , SCF087/24 , SCF091/38 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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