ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hvorfor er Avent-smokker laget av silikon i stedet for lateks?

Fordelene med silikon sammenlignet med lateks:

  • Svært gjennomsiktig, for det naturlige og hygieniske aspektet
  • Egnet for personer med lateksallergi
  • Silikongummi er mer holdbart enn lateksgummi
  • Robust – vanskelig for babyen å bite gjennom
  • Verken smak eller lukt, gir enklere ammekompatibilitet. Lateks lukter som og smaker gummi, og det kan føre til at babyen avviser morens bryst
  • Kan steriliseres med kokende vann, damp eller kaldt vann
  • Tåler mikrobølgeovn og kan vaskes i oppvaskmaskin

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF087/25 , SCF087/24 , SCF091/38 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside