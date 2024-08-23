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Philips' støtte

Er Philips Avent-retningslinjene for alder viktige?

Ja, smokkene og skjoldene varierer i størrelse, hardhet og form. Retningslinjene for alder tar hensyn til størrelsen og hardheten til smokkene og skjoldene.

Ikke få panikk hvis en smokk (inkludert skjoldet) sitter fast i munnen til babyen. Den kan ikke svelges og er utformet med tanke på slike hendelser. Ta smokken forsiktig ut av munnen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF091/53 , SCF094/07 , SCF092/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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