Philips' støtte Er Philips Avent-retningslinjene for alder viktige?

Ja, smokkene og skjoldene varierer i størrelse, hardhet og form. Retningslinjene for alder tar hensyn til størrelsen og hardheten til smokkene og skjoldene.



Ikke få panikk hvis en smokk (inkludert skjoldet) sitter fast i munnen til babyen. Den kan ikke svelges og er utformet med tanke på slike hendelser. Ta smokken forsiktig ut av munnen.