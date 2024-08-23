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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF091/53 , SCF094/07 , SCF092/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Jeg har lest nyheter om smokker og BPA – hvordan bekrefter du at Philips Avent-smokkene er BPA-frie?
Er Philips Avent-retningslinjene for alder viktige?
Slik fjerner du vann fra en Philips Avent-smokk
Hva er forskjellene mellom Philips Avent-smokker?
Hvor lenge kan jeg bruke Philips Avent-smokker?
Er Philips Avent-smokker trygge for sunn munnutvikling?