Philips' støtte Er Philips Avent-smokker trygge for sunn munnutvikling?

Ja, alle Philips Avent-smokkene er trygge.



Smokkene våre er myke, og den lille smokken flater lett ut. Den tilpasser seg babyens tunge og gane. Formen på smokken fordeler trykket jevnt på babyens kjeve, tenner og tannkjøtt.

Alle Philips Avent-smokker er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation.

The Oral Health Foundation evaluerer forbrukerprodukter til munnpleie for å sikre at påstandene fra produsenter er klinisk bevist og ikke overdrevet. Du finner mer informasjon her.

Formen er utformet for å støtte korrekte munnmuskelbevegelser, noe som er viktig for tydelig taleartikulasjonsutvikling. Smokken er designet for å passe anatomisk i babyens munn og for å redusere trykket mellom tunge og munn.