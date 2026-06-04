Er Philips Avent-smokker trygge for sunn munnutvikling?

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Fri frakt fra 1000 NOK
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Ja, alle Philips Avent-smokkene er trygge.
Smokkene våre er myke, og den lille smokken flater lett ut. Den tilpasser seg babyens tunge og gane. Formen på smokken fordeler trykket jevnt på babyens kjeve, tenner og tannkjøtt.
Alle Philips Avent-smokker er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation.
The Oral Health Foundation evaluerer forbrukerprodukter til munnpleie for å sikre at påstandene fra produsenter er klinisk bevist og ikke overdrevet. Du finner mer informasjon her.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF087/16 , SCF087/99 , SCF087/27 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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