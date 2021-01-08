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Philips Avent Gjennomsiktige smokker
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SCF170/20
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Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Hvorfor er Avent-smokker laget av silikon i stedet for lateks?
Er Philips Avent-retningslinjene for alder viktige?
Hvor lenge kan jeg bruke Philips Avent-smokker?
Slik fjerner du vann fra en Philips Avent-smokk