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Smokker
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Philips Avent Soother ultra start
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SCF075/00
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Jeg har lest nyheter om smokker og BPA – hvordan bekrefter du at Philips Avent-smokkene er BPA-frie?
Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Hvorfor er Avent-smokker laget av silikon i stedet for lateks?
Hvilken alder passer Avent ultra start-smokken til?
Slik fjerner du vann fra en Philips Avent-smokk
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