Hvordan steriliserer jeg en Philips Avent-smokk?

Avent-smokker kan steriliseres ved å koke dem i vann eller i mikrobølgeovnen. Se hvordan det gjøres nedenfor.
Alle smokker kan steriliseres ved å koke dem i vann i fem minutter.
Du kan sterilisere Avent ultra start-, ultra soft- og ultra air-smokker i mikrobølgeovnen ved å bruke bæreetuiet som følger med smokken. Følg instruksjonene nedenfor:
Skyll smokkene i kaldt vann fra springen. Tilsett 25 ml med vann i bæreetuiet.
Legg smokkene i etuiet og lukk lokket.
Sett etuiet i mikrobølgeovnen. Kjør mikrobølgeovnen i tre minutter ved 700–1000 W.
La etuiet avkjøles i fem minutter.
Hell vannet ut av etuiet.
Andre Avent-smokker enn ultra start, ultra soft og ultra air (for eksempel Classic eller Freeflow) kan ikke steriliseres i bæreetuiet. Classic- og Freeflow-smokkene kan bli skadet hvis de steriliseres i etuiet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:SCF094/03 , SCF094/05 , SCF094/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›