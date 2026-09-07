Hvordan steriliserer jeg en Philips Avent-smokk?

Du kan sterilisere Avent ultra start-, ultra soft- og ultra air-smokker i mikrobølgeovnen ved å bruke bæreetuiet som følger med smokken.

Følg instruksjonene nedenfor:

Skyll smokkene i kaldt vann fra springen. Tilsett 25 ml med vann i bæreetuiet. Legg smokkene i etuiet og lukk lokket. Sett etuiet i mikrobølgeovnen. Kjør mikrobølgeovnen i tre minutter ved 700–1000 W. La etuiet avkjøles i fem minutter. Hell vannet ut av etuiet.

Andre Avent-smokker enn ultra start, ultra soft og ultra air (for eksempel Classic eller Freeflow) kan ikke steriliseres i bæreetuiet. Classic- og Freeflow-smokkene kan bli skadet hvis de steriliseres i etuiet.