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Philips' støtte

Hvordan steriliserer jeg en Philips Avent-smokk?

Avent-smokker kan steriliseres ved å koke dem i vann eller i mikrobølgeovnen. Se hvordan det gjøres nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF094/03 , SCF094/05 , SCF094/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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