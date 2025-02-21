Hva er forskjellene mellom Philips Avent-smokker?

Philips Avent Newborn-smokker er de letteste og minste ringløse smokkene som støtter nyfødte babyer. Mer luftstrøm bidrar til å forhindre at huden blir tørr og irritert. Ultra start-smokken leveres også med en steriliserings-/bæreveske for å sterilisere smokken i mikrobølgeovnen. Ultra start-smokken er også tilgjengelig i en versjon for bruk om natten.