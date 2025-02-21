Hva er forskjellene mellom Philips Avent-smokker?

Finn ut hvordan Philips Avent ultra start-, ultra soft-, ultra air-smokker og Soothie skiller seg fra de vanlige smokkene våre.
Philips Avent Newborn-smokker er de letteste og minste ringløse smokkene som støtter nyfødte babyer. Mer luftstrøm bidrar til å forhindre at huden blir tørr og irritert. Ultra start-smokken leveres også med en steriliserings-/bæreveske for å sterilisere smokken i mikrobølgeovnen. Ultra start-smokken er også tilgjengelig i en versjon for bruk om natten.
Philips Avent ultra soft-smokken har et mykt, fleksibelt skjold for å redusere merker og hudirritasjon. Ultra soft-smokken kommer også med en steriliserings-/bæreveske for å sterilisere smokken i mikrobølgeovnen. Ultra soft-smokken er tilgjengelig i versjoner 0–6 m, 6–18 m og 18 m+.
Philips Avent ultra air-smokken gir mer luftstrøm enn andre Philips Avent-smokker. Mer luftstrøm bidrar til å forhindre at huden blir tørr og irritert. Ultra air-smokken kommer også med en steriliserings-/bæreveske for å sterilisere smokken i mikrobølgeovnen. Ultra luft-smokken er tilgjengelig i versjoner 0–6 m, 6–18 m, og 18 m+ for bruk om natten.
Silikonsmokken i én del med en løsning for fingerholding som hjelper den nyfødte med å suge ved at du plasserer fingeren i smokken. Soothie er tilgjengelig i en rund form og en hjerteformet / buet fasong.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:SCF087/12 , SCF087/14 , SCF087/15 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›