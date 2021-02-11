Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
HX9631/16
HX962K
Tilgjengelig i
Tilkoblet børsting i en fei
Innebygd trykksensor
Anerkjent smart børstehode
Fire moduser og tre intensitetsnivåer
Få den grundigste tannpussen med det elektriske C3 Premium Plaque Defence-børstehodet. De myke, fleksible børstehårene er utformet for å bøye seg etter formen på tennene, noe som gir deg en fire ganger større kontaktflate** og opptil ti ganger mer fjerning av plakk fra steder som er vanskelige å komme til.
Få en bedre tannkjøtthelse med G3 Premium Gum Care-børstehodet. Den lille størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøttet gjør det til den perfekte måten å forebygge tannkjøttsykdom på. Personer som bruker dette børstehodet, har opptil 100 % mindre tannkjøttbetennelse* og opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.*
C3 Premium Plaque Control-børstehodet er utformet for å gi deg den grundigste tannpussen hittil. Myke fleksible sider og børstehår som bøyer seg etter formen på tennene, gir deg en fire ganger større kontaktflate og når områder som er vanskelige å komme til*.
4.2
av 5
494
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
AnnikaV
11/02/2021
Sverige
Perfekt rengöring och användbara funktioner
Tandborstning med guide. Nu borstar jag tillräckligt länge och med rätt tryck. Appen fungerar perfekt. Jag varierar mellan de olika funktionerna. Efter en månads användning rekommenderar jag 100% till alla som bryr sig om sin tandvård. Jag har använt andra eltandborstar, men denna är någonting annat!
Fordeler
Borstar rätt och tillräckligt länge.
Ulemper
Kan inte komma på någon nackdel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app
20/10/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great brudh
Great intense brushing best in class. It is better than an. Other brush I tried. However I had around 3 over the last 4 years as the head very quickly wears when using it on travel the head needs to be taken off frequently and comes loose . Also water can get into the inside and the brush is then defective .
Fordeler
Great intense brushing
Ulemper
Need to b used correctly to get best results. Very often needs replacing due to wick wear . Very expensive .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories
Tony.S
01/08/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great piece of equipment
All features improve teeth cleaning, the charge is great (long lasting), quality is top notch, and most of all I can feel the difference after cleaning and that’s most important.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
mer enn en manuell tannbørste
Sammenlignet med DiamondClean
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag