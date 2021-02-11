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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse
  • Alt du trenger for en god tannhelse

Utgått

ExpertClean 7500Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9631/16

HX962K

4.2
| (494) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit og gull
Hvit og gull
Svart
Svart
Alt du trenger for en god tannhelse
Det kan være vanskelig å opprettholde gode vaner når det gjelder tannpussen. ExpertClean hjelper deg mellom tannlegebesøk. Få vite når du må justere trykket med de innebygde smartsensorene, og bruk appens fremgangsrapport for å hjelpe deg med å følge børsterutinen din.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk

Alt du trenger for en god tannhelse

  • Tilkoblet børsting i en fei

  • Innebygd trykksensor

  • Anerkjent smart børstehode

  • Fire moduser og tre intensitetsnivåer

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk* for en grundigere tannpuss

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk* for en grundigere tannpuss

Få den grundigste tannpussen med det elektriske C3 Premium Plaque Defence-børstehodet. De myke, fleksible børstehårene er utformet for å bøye seg etter formen på tennene, noe som gir deg en fire ganger større kontaktflate** og opptil ti ganger mer fjerning av plakk fra steder som er vanskelige å komme til.

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt* på bare to uker

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt* på bare to uker

Få en bedre tannkjøtthelse med G3 Premium Gum Care-børstehodet. Den lille størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøttet gjør det til den perfekte måten å forebygge tannkjøttsykdom på. Personer som bruker dette børstehodet, har opptil 100 % mindre tannkjøttbetennelse* og opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.*

Effektiv mot plakk, skånsom mot tannkjøttet

Effektiv mot plakk, skånsom mot tannkjøttet

C3 Premium Plaque Control-børstehodet er utformet for å gi deg den grundigste tannpussen hittil. Myke fleksible sider og børstehår som bøyer seg etter formen på tennene, gir deg en fire ganger større kontaktflate og når områder som er vanskelige å komme til*.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

494

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

11/02/2021

Sverige

Sverige

Perfekt rengöring och användbara funktioner

Tandborstning med guide. Nu borstar jag tillräckligt länge och med rätt tryck. Appen fungerar perfekt. Jag varierar mellan de olika funktionerna. Efter en månads användning rekommenderar jag 100% till alla som bryr sig om sin tandvård. Jag har använt andra eltandborstar, men denna är någonting annat!

Fordeler

Borstar rätt och tillräckligt länge.

Ulemper

Kan inte komma på någon nackdel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app

20/10/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great brudh

Great intense brushing best in class. It is better than an. Other brush I tried. However I had around 3 over the last 4 years as the head very quickly wears when using it on travel the head needs to be taken off frequently and comes loose . Also water can get into the inside and the brush is then defective .

Fordeler

Great intense brushing

Ulemper

Need to b used correctly to get best results. Very often needs replacing due to wick wear . Very expensive .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories

01/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great piece of equipment

All features improve teeth cleaning, the charge is great (long lasting), quality is top notch, and most of all I can feel the difference after cleaning and that’s most important.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. mer enn en manuell tannbørste

  2. Sammenlignet med DiamondClean

  3. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag