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Philips Sonicare DiamondClean Sonic elektrisk tannbørste
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HX9362/67
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I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?
Hvorfor er det et mellomrom mellom børstehodet og håndtaket?
Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
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Philips SonicareUSB-A-ladekabel
W2c Optimal White compactKompakte soniske tannbørstehoder
W2 Optimal WhiteStandard soniske tannbørstehoder
C3 Premium Plaque DefenceStandard soniske tannbørstehoder
Børstehodet er vanskelig å feste eller fjerne.
Jeg kan ikke koble tannbørsten til Sonicare-appen.
Sonicare-tannbørsten lader ikke
Sonicare-tannbørsten vibrerer mindre kraftig
Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke
Sonicare-tannbørsten lager mye lyd
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