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  • Rene tenner får en ny betydning
  • Rene tenner får en ny betydning
  • Rene tenner får en ny betydning
  • Rene tenner får en ny betydning

Utgått

Philips Sonicare FlexCareSonic elektrisk tannbørste

HX6942/04

4.4
| (26) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Rene tenner får en ny betydning
Innovativ teknologi gir bedre resultater. Nå finnes det en måte som garantert gir deg bedre munnhygiene på. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare som tilpasser seg dine munnhygienebehov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

med FlexCare-funksjoner

Rene tenner får en ny betydning

  • Tre modi

  • To børstehoder

Utformet for å passe bedre til munnen din

Utformet for å passe bedre til munnen din

ProResult-børstehodets konturtilpassede form, større børsterekkevidde og bredere pussebevegelser gir en tannpuss som rengjør tennene enda bedre.

3 fleksible pussemodi, 2 personlige rengjøringsrutiner

3 fleksible pussemodi, 2 personlige rengjøringsrutiner

3 fleksible pussemodi, 2 personlige rengjøringsrutiner.

Go Care: pusseøkt på 1 minutt for en rask rengjøring

Pusseøkt på ett minutt i Clean-modusen for en rask rengjøring.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

26

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

2
1

27/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.

Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

An excellent product.

I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl

Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX6942/10 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX6942/10 Sonic electric toothbrush

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 