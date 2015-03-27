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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
Tre modi
To børstehoder
ProResult-børstehodets konturtilpassede form, større børsterekkevidde og bredere pussebevegelser gir en tannpuss som rengjør tennene enda bedre.
3 fleksible pussemodi, 2 personlige rengjøringsrutiner.
Pusseøkt på ett minutt i Clean-modusen for en rask rengjøring.
4.4
av 5
26
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
JanSay
27/03/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.
Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
cooper
09/04/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
An excellent product.
I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Bettinachristine
13/03/2018
Deutschland
Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl
Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX6942/10 Sonic electric toothbrush
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.