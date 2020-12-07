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Utgått
Tre modi
To børstehoder
De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
Den dynamiske pussebevegelsen til denne tannbørsten og den bredere direkte kontakten med hver tann har bevist effekt ved fjerning av misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar til å gjøre tennene naturlig hvitere.
Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten gir optimal rengjøring mellom tennene og langs tannkjøttranden, slik at du får sunnere tannkjøtt på bare to uker.
4.1
av 5
489
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Dell boy
07/12/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The sonicare works well
Works well teeth and gums feel very clean . Instructions provided are inadequate, no information on brush sync replacement reminder. and recharge alert indication.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Waldo2010
15/11/2018
United Kingdom
Very good product *****
I am very satisfied by using this product. I appreciate two cleaner bodies -
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Richard666
04/02/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product and service
I have used Philips products for over thirty years. The sonic Tooth brush is an excellent product easy to use, cleans teeth beautifully. The service I received from Philips Coustomer Services was EXCEPTIONAL. Thanks
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.