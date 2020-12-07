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  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
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  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring

Utgått

Philips Sonicare FlexCareSonic elektrisk tannbørste

HX6902/02

4.1
| (489) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Avansert rengjøring
Innovativ teknologi gir bedre resultater. Nå finnes det en metode som garanterer bedre munnhygiene – den nye Philips Sonicare FlexCare, som tilpasser seg dine tannhygienebehov.
Se alle fordeler
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Avansert rengjøring

  • Tre modi

  • To børstehoder

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Den dynamiske pussebevegelsen til denne tannbørsten og den bredere direkte kontakten med hver tann har bevist effekt ved fjerning av misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar til å gjøre tennene naturlig hvitere.

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten gir optimal rengjøring mellom tennene og langs tannkjøttranden, slik at du får sunnere tannkjøtt på bare to uker.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

489

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

07/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

The sonicare works well

Works well teeth and gums feel very clean . Instructions provided are inadequate, no information on brush sync replacement reminder. and recharge alert indication.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

15/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good product *****

I am very satisfied by using this product. I appreciate two cleaner bodies -

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

04/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent product and service

I have used Philips products for over thirty years. The sonic Tooth brush is an excellent product easy to use, cleans teeth beautifully. The service I received from Philips Coustomer Services was EXCEPTIONAL. Thanks

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 