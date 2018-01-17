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  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk

Utgått

Philips Sonicare EasyCleanSonic elektrisk tannbørste

HX6511/50

4.3
| (1094) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Bedre fjerning av plakk
Den unike, dynamiske elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips rengjør skånsomt og effektivt mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
Se alle fordeler

Enkelt å gå fra manuell tannbørste

Bedre fjerning av plakk

  • Én modus

  • Ett børstehode

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Den patenterte soniske teknologien fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste.

Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite

Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite

Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten hjelper deg med å fjerne og redusere misfarging på tennene for et strålende smil.

Timere oppmuntrer til grundig pussing på to minutter

Timere oppmuntrer til grundig pussing på to minutter

Det tar kun to minutter å pusse tennene grundig. Vår QuadPacer varsler deg når du har brukt den optimale mengden tid på hver del i munnen, mens Smartimer gir signal når den totale tiden er oppbrukt. Sammen hjelper de deg med å nå anbefalt pussetid, hver eneste gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

1094

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

17/01/2018

Norge

Norge

Den beste elektriske børste jeg har brukt til dags dato!

Jeg har i flere år før jeg kjøpte denne børsten brukt en roterende elektrisk børste og vært veldig fornøyd med denne. Men etter at jeg så en test på TV2 hjelper deg, så ble jeg fristet til å prøve Philips sin børste. Og den er mye bedre syns jeg. Kjøpte en til guttungen også, og han er også veldig fornøyd med den. Vi liker mye bedre denne type elektrisk tannbørste enn den roterende typen!

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste

21/05/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Jeg er virkelig glad for den

Jeg kan virkelig lide den, fordi den er nemt at børste tandkød og den gøre tander mere renere end almindelig tandbørste.

Fordeler

oral b El

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste

24/11/2019

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Den bästa eltandborsten som jag har haft

Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.

Fordeler

Mycket bra kvalitet

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus

  2. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste