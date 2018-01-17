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Utgått
Én modus
Ett børstehode
Den patenterte soniske teknologien fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste.
Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten hjelper deg med å fjerne og redusere misfarging på tennene for et strålende smil.
Det tar kun to minutter å pusse tennene grundig. Vår QuadPacer varsler deg når du har brukt den optimale mengden tid på hver del i munnen, mens Smartimer gir signal når den totale tiden er oppbrukt. Sammen hjelper de deg med å nå anbefalt pussetid, hver eneste gang.
4.3
av 5
1094
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Torair
17/01/2018
Norge
Den beste elektriske børste jeg har brukt til dags dato!
Jeg har i flere år før jeg kjøpte denne børsten brukt en roterende elektrisk børste og vært veldig fornøyd med denne. Men etter at jeg så en test på TV2 hjelper deg, så ble jeg fristet til å prøve Philips sin børste. Og den er mye bedre syns jeg. Kjøpte en til guttungen også, og han er også veldig fornøyd med den. Vi liker mye bedre denne type elektrisk tannbørste enn den roterende typen!
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste
Memo 34
21/05/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Jeg er virkelig glad for den
Jeg kan virkelig lide den, fordi den er nemt at børste tandkød og den gøre tander mere renere end almindelig tandbørste.
Fordeler
oral b El
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste
Klevo
24/11/2019
Sverige
Bekreftet kjøper
Den bästa eltandborsten som jag har haft
Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.
Fordeler
Mycket bra kvalitet
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste