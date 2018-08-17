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  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd

Utgått

Philips Sonicare For KidsOppladbar sonisk tannbørste

HX6381/02

4.2
| (17) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
Én børste som følger barnets tenner i utvikling
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Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd

Alderstilpassede børstehoder for å beskytte barnas tenner

Alderstilpassede børstehoder for å beskytte barnas tenner

Denne elektriske Philips Sonicare-tannbørsten har børstehoder i to forskjellige størrelser som er spesielt utformet for skånsom rengjøring og beskyttelse av tennene på viktige stadier i utviklingen

Anti-rulleform

Anti-rulleform

Det kraftige håndtaket gjør at tannbørsten kan stå oppreist, og dessuten at barna kan ta tannkrem på børsten mens den ligger.

Design med godt grep for foreldre og barn

Design med godt grep for foreldre og barn

Den ergonomiske utformingen gjør at barna både kan børste sammen med en voksen eller på egen hånd

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

17

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

2

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

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  • Tidlig tilgang til salg.
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