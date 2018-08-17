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Utgått
Denne elektriske Philips Sonicare-tannbørsten har børstehoder i to forskjellige størrelser som er spesielt utformet for skånsom rengjøring og beskyttelse av tennene på viktige stadier i utviklingen
Det kraftige håndtaket gjør at tannbørsten kan stå oppreist, og dessuten at barna kan ta tannkrem på børsten mens den ligger.
Den ergonomiske utformingen gjør at barna både kan børste sammen med en voksen eller på egen hånd
4.2
av 5
17
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Pikul
17/08/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
kc75
17/08/2018
United Kingdom
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste