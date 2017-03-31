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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
2 moduser
To børstehoder
De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
Gummiert børstehode utformet for å beskytte unge tenner
Øker børstetiden langsomt i løpet av 90 dager, helt til den er oppe i tannlegens råd om to minutters børstetid
4.4
av 5
209
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Morrzor
31/03/2017
Sverige
Superbra mina barn älskar den!
Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på standardmodus