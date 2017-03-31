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  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
  • Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd

Utgått

Philips Sonicare For KidsSonic elektrisk tannbørste

HX6311/02

4.4
| (209) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd
Den elektriske tannbørsten Sonicare HX6311/02 fra Philips passer for tenner som vokser
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Elektrisk tannbørste for barn

Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd

  • 2 moduser

  • To børstehoder

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Gummiert børstehode utformet for å beskytte unge tenner

Gummiert børstehode utformet for å beskytte unge tenner

Gummiert børstehode utformet for å beskytte unge tenner

Med KidTimer øker børstetiden

Med KidTimer øker børstetiden

Øker børstetiden langsomt i løpet av 90 dager, helt til den er oppe i tannlegens råd om to minutters børstetid

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

209

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

31/03/2017

Sverige

Sverige

Superbra mina barn älskar den!

Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste

  2. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på standardmodus