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  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
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  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
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  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
  • Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste

Utgått

Philips Sonicare PowerUpSonic elektrisk tannbørste

HX3110/00

2.7
| (49) Anmeldelser
Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste
Philips Sonicare PowerUp er utformet for å være like enkel å bruke som en vanlig tannbørste, men fjerner mer plakk enn en vanlig tannbørste. Flere børstebevegelser på én dag enn en vanlig tannbørste har på en måned. Prøv i 60 dager!&lt;br>&lt;br>Vvinner av Men’s Grooming Awards på ShortList.com (2013).
Se alle fordeler

Godt budsjettvalg. Prøv 60 dager!

Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste

  • Én modus

  • Ett børstehode

Sonisk teknologi

Sonisk teknologi

Flere bevegelser på én dag enn det din manuelle tannbørste vil klare på én måned. Over 15 000 børstebevegelser per minutt.

Lett å bruke

Lett å bruke

Det slanke, ergonomiske håndtaket er utformet slik at den skal være like enkel å bruke som en manuell tannbørste.

Bidrar til å redusere hull

Bidrar til å redusere hull

Puss to ganger om dagen for å redusere hull

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.7

av 5

49

Anmeldelser

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

leaves mouth feeliin fresh after use

Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

17/01/2018

Deutschland

Deutschland

3 Jahre und immer noch super

Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

24/09/2014

Deutschland

Deutschland

1. elek. Zahnbürste

Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

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