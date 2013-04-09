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Utgått
HX3110/00
Én modus
Ett børstehode
Flere bevegelser på én dag enn det din manuelle tannbørste vil klare på én måned. Over 15 000 børstebevegelser per minutt.
Det slanke, ergonomiske håndtaket er utformet slik at den skal være like enkel å bruke som en manuell tannbørste.
Puss to ganger om dagen for å redusere hull
2.7
av 5
49
Anmeldelser
bertie
09/04/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
leaves mouth feeliin fresh after use
Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush
Baloo67
17/01/2018
Deutschland
3 Jahre und immer noch super
Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
charlie88
24/09/2014
Deutschland
1. elek. Zahnbürste
Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste