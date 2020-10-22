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Philips Sonicare PowerUp Sonic elektrisk tannbørste
Utgått
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HX3110/00
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Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?
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