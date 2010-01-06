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  • Fuktighetsgivende barberingslotion
  • Fuktighetsgivende barberingslotion

Utgått

NIVEABarberingslotion

HS800/04

4.5
| (104) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Fuktighetsgivende barberingslotion
Fuktighetsgivende barberingslotion for Philips NIVEA FOR MEN-barbermaskinen. Formelen er beriket med kamille og vitaminer for å ta vare på huden og gi et friskt utseende.
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Bare for Philips NIVEA FOR MEN HS8000-serien

Fuktighetsgivende barberingslotion

  • med Natural MICRO-teknologi

Disp.syst. for NIVEA FOR MEN-lotion

Disp.syst. for NIVEA FOR MEN-lotion

NIVEA FOR MEN fuktighetsgivende barberingslotion påføres direkte på huden

Integrert påfyllingssystem for patron

Integrert påfyllingssystem for patron

Det er bare å pumpe NIVEA FOR MEN-barberingslotion fra refillpakningen opp i Philips NIVEA FOR MEN-barbermaskinen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

104

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

06/01/2010

Sverige

Sverige

Natural MICROtec raklotion

Systemet fungerar tekniskt mycket bra. Själva rakprocessen blir behaglig och följsam. Lägg till detta att rakapparaten i sig gör sitt jobb på ett utmärkt sätt.

Denne omtalen gjelder HS800/04 Raklotion

Denne omtalen gjelder HS800/04 Raklotion

28/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Ideal for the job

Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS800/04 Shaving conditioner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS800/04 Shaving conditioner

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

good product

this product is great does what i want it to do very good on the face

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS800/04 Shaving conditioner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS800/04 Shaving conditioner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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