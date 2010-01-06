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Utgått
med Natural MICRO-teknologi
NIVEA FOR MEN fuktighetsgivende barberingslotion påføres direkte på huden
Det er bare å pumpe NIVEA FOR MEN-barberingslotion fra refillpakningen opp i Philips NIVEA FOR MEN-barbermaskinen.
4.5
av 5
104
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Stewe
06/01/2010
Sverige
Natural MICROtec raklotion
Systemet fungerar tekniskt mycket bra. Själva rakprocessen blir behaglig och följsam. Lägg till detta att rakapparaten i sig gör sitt jobb på ett utmärkt sätt.
Denne omtalen gjelder HS800/04 Raklotion
Denne omtalen gjelder HS800/04 Raklotion
Michaeleb
28/04/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Ideal for the job
Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS800/04 Shaving conditioner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS800/04 Shaving conditioner
doley33
15/07/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
good product
this product is great does what i want it to do very good on the face
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS800/04 Shaving conditioner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS800/04 Shaving conditioner