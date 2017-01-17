ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Go to promotion

Back to Routine

20% rabatt med kupong* B2R20

Kjøp nå

  • Glatt barbering, sunn hud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud

Utgått

NIVEANIVEA FOR MEN-barbermaskin

HS8440/23

4.1
| (153) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Glatt barbering, sunn hud
Denne elektriske barbermaskinen fra Philips følger ansiktskonturene forsiktig for en tett barbering, og ringene har et strekk-og-løft-mønster som forbereder huden for en god barbering. Den nye lotionen beskytter huden mot irritasjon.
Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Gir fuktighet til huden mens du barberer deg

Glatt barbering, sunn hud

  • smal presisjonstrimmer

Gir fuktighet til huden mens du barberer deg

Gir fuktighet til huden mens du barberer deg

NIVEA FOR MEN-lotionen fordeles rett på huden via skjærehodene og gir huden fuktighet under barberingen. Lotionen inneholder Natural Microtec som beskytter mot hudirritasjon.

Følger ansiktskonturene forsiktig

Følger ansiktskonturene forsiktig

Følger ansiktskonturene forsiktig ved tett barbering, også på vanskelig tilgjengelige områder.

Strekk-og-løft-mønster for en god barbering

Strekk-og-løft-mønster for en god barbering

Skjærehodene har unike ringer med et strekk-og-løft-mønster som bidrar til at du får en god barbering.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

153

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

17/01/2017

Sverige

Sverige

Skönare rakning finns inte

Jag en tid haft sorg. Rakcremen i min HS8440 slutade att fungera. Den rakning som den apparaten bestod mig med var den bästa jag erfarit. Jag har säkert avverkat ett 10-tal Philips rakapparater och alla har "gjort jobbet". Men HS8440 revolutionerade min uppfattning totalt beträffande gôtt rak! Jag längtade alltid till nästa tillfälle. Nu har jag införskaffat en Series 7000 och den kommer att få bekänna färg, lita på det. Kjell

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat

22/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best Shaver Ever Made

This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!

Fordeler

Brilliant design does a perfect job.

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

14/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

best ever

the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 