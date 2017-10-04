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  • Glatt barbering, sunn hud
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  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
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  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud
  • Glatt barbering, sunn hud

Utgått

NIVEANIVEA FOR MEN-barbermaskin

HS8060/24

4
| (48) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Glatt barbering, sunn hud
NIVEA FOR MEN-barberingslotion påføres direkte på huden for en fuktgivende og behagelig barbering. Lotionen er beriket med vitaminer og kamille for å pleie huden og for å gi deg et sunt utseende
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Dispensersystem for lotion

Glatt barbering, sunn hud

  • stativ til påfylling og lading

Disp.syst. for NIVEA FOR MEN-lotion

Disp.syst. for NIVEA FOR MEN-lotion

NIVEA FOR MEN fuktighetsgivende barberingslotion påføres direkte på huden

Integrert påfyllingssystem for patron

Integrert påfyllingssystem for patron

Det er bare å pumpe NIVEA FOR MEN-barberingslotion fra refillpakningen opp i Philips NIVEA FOR MEN-barbermaskinen.

Flex Tracker-system

Flex Tracker-system

Flex Tracker følger automatisk kurvene i ansiktet og er med på å beskytte mot irritert hud.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

av 5

48

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

04/10/2017

United Kingdom

United Kingdom

Worlds greatest Shaver

I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver

23/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

great wet and dry function

great product excellent value for money, reliable, great design.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

04/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent close shave every time

I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 