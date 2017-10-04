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Utgått
stativ til påfylling og lading
NIVEA FOR MEN fuktighetsgivende barberingslotion påføres direkte på huden
Det er bare å pumpe NIVEA FOR MEN-barberingslotion fra refillpakningen opp i Philips NIVEA FOR MEN-barbermaskinen.
Flex Tracker følger automatisk kurvene i ansiktet og er med på å beskytte mot irritert hud.
4.0
av 5
48
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
Gipo
04/10/2017
United Kingdom
Worlds greatest Shaver
I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
ducati1966
23/02/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
great wet and dry function
great product excellent value for money, reliable, great design.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Roesti
04/10/2012
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent close shave every time
I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.