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Utgått
smal presisjonstrimmer
NIVEA FOR MEN-lotionen fordeles rett på huden via skjærehodene og gir huden fuktighet under barberingen. Lotionen inneholder Natural Microtec som beskytter mot hudirritasjon.
Følger ansiktskonturene forsiktig ved tett barbering, også på vanskelig tilgjengelige områder.
Skjærehodene har unike ringer med et strekk-og-løft-mønster som bidrar til at du får en god barbering.
4.1
av 5
153
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Tjolander
17/01/2017
Sverige
Skönare rakning finns inte
Jag en tid haft sorg. Rakcremen i min HS8440 slutade att fungera. Den rakning som den apparaten bestod mig med var den bästa jag erfarit. Jag har säkert avverkat ett 10-tal Philips rakapparater och alla har "gjort jobbet". Men HS8440 revolutionerade min uppfattning totalt beträffande gôtt rak! Jag längtade alltid till nästa tillfälle. Nu har jag införskaffat en Series 7000 och den kommer att få bekänna färg, lita på det. Kjell
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat
onebrow 2
22/06/2020
United Kingdom
Best Shaver Ever Made
This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!
Fordeler
Brilliant design does a perfect job.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
arbuckle
14/12/2015
United Kingdom
best ever
the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.