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Utgått
Rengjør og smører
Cool Breeze-duft
Jet Clean-løsning for optimalt vedlikehold. Etter rengjøringen kommer skjærehodet til å se ut som, lukte som og yte som om det var nytt.
Når du har rengjort skjærehodene til den elektriske Philips-barbermaskinen, vil de ha en lukt, et utseende og en ytelse som om de var nye.
4.3
av 5
64
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Mukkeberg
30/09/2012
Danmark
Produktet gør, hvad der forventes - og gør det til min fulde tilfredshed.
Har anvendt produktet som eneste rensemulighed for mi Arcitec-shaver i over 2 år. Brug af alm. vand fra hanen er, grundet vandets hårdhed her, hvor jeg bor, ikke en mulighed, jeg kan anvende eller anbefale, da der afsættes kalkaflejringer i skærehovedet.
Denne omtalen gjelder HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning
Denne omtalen gjelder HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning
S.Silversurfarn
14/03/2023
Sverige
Som ny
Rakapparaten känns som ny ren och fräsch Dock för högt pris
Fordeler
Rakapparat blir som ny luktar gott
Ulemper
Svårt för Philips motivera det osannolikt höga priset
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning
scratchy
04/10/2011
United Kingdom
this product was found to be excellent for cleaning the razor
It did what it said it does on the outside. I was very plleased with the result.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ200/03 jet Clean cleaning solution
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ200/03 jet Clean cleaning solution