Føl deg trygg og kjør trygt

Philips VisionPlus frontlyskilder sørger for 60 % bedre sikt, slik at bilføreren kan se lenger, noe som betyr høyere sikkerhet og komfort. VisionPlus gir både høy ytelse og mye for pengene og er det rette valget for dagens krevende bilførere. Se alle fordeler