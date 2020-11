OEM-LED-lamper er eksklusive for Lumileds i ettermarkedet

Philips Ultinon Pro9000 ligger alltid et skritt foran og sprenger nye grenser med sine eksklusive Lumileds TopContact LED-brikker av høy kvalitet. Disse unike OEM-LED-lampene gir et optimert og jevnt lys, genererer mindre varme og har den ideelle lysfargen for skarpere sikt. En grunn til at Lumileds LED-brikker for biler og Philips-frontlyspærer blir valgt av verdens største bilprodusenter, er at de er utstyrt med de aller beste komponentene og teknologiene, noe som gir lidenskapelige sjåfører uovertruffen ytelse og forbedret levetid for lyspæren.